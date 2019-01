Pour ceux qui demeurent indécrottables afficionados de la ligne claire, signalons encore un entretien avec Joost Swarte qu'on avait déjà salué. Cette fois c'est Antoine Guillot qui s'y colle attention c'est un peu court mais c'est bon, vraiment un bon interviewer soit dit en passant. C'était hier soir en deuxième partie de Mauvais Genre mais il faut dire que le graphisme clarissime de Swarte est d'un excellent genre si on excepte les femmes à poil et l'humour noir.2 excellents progrès hier soir :a) François Angelier n'est plus le même à la fin de l'émission, puisque contrairement au début, il ne dit plus geost'souarte mais Iôste Svarth. Preuve s'il en était, que même quand on est déjà bigrement cultivé on continue à faire des progrès. Certains pourraient en tirer leçon, suivez mon regard.b) la "table-carottes" mentionnée plusieurs fois hier soir et qui semble avoir tapé dans l'oeil de Guillot & Angelier. Je ne savais pas qu'elle avait existé en tant que meuble, je ne connaissais que cette planche et pour ceux qui se demandent de quoi on cause quand on en cause, voila ce que c'est :