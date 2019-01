Après le soporifique Assouline qui faisait suite à Lebrun, Laure Adler à du demander à Demorand de muscler la matinale (peut-être même en lui rédigeant ses conducteurs tant sont arrivées les cohortes de chroniqueuses-chroniqueurs. Badou les dents longues a croqué dans la place quand le cap'taine était en bordée. Et immanquablement chaussant les chaussons a aussi gardé le porte-voix !!! Calibrage, saucissonnage, révérences aux pots de science, et suffisance appuyée pour Badou. Le titre "PPC" est nul, mais c'est un meilleur réveil que de se farcir les deux heures de matinale même si la voix et le style de Voinchet vont mieux. Et Laurentin aurait du fourguer les 6mn de 9h à 6h30. Car à 9h on en peut plus du tunnel de l'info surtout après le grésillement du disque rayé Kravetz. Mais attention une innovation digne du fil à couper le beurre nous guette rassembler "PPC" et les "Matins" comme ça RTL et E1 n'auront qu'à bien se tenir !!! Et juste après on mixera tout ça avec Inter ! Là les journalistes auront fini par achever les producteurs et les auditeurs qui savent se passer de 8h d'infos par jour.