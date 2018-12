Il y a plusieurs Martin Quénéhen :- il y a celui du dimanche soir qui fait le gugusse avec des effets de débutant pas doué et des facilités qui font honte à l’auditeur.- il y a l’animateur de débats, pas beaucoup plus doué mais moins outrancier.- et puis il y a un autre Martin Quénéhen : celui qui a interviewé, toute la semaine passée. Et pourquoi est-il bon ? Parce qu’on ne l’entend pas, sinon le temps d’une présentation discrète, où il s’efface devant celui qui est la raison d’être de ces 5 émissions.On peut donc recommander l’écoute de toute la série, à ceux qui ont lu "Les yeux de ma chèvre" comme à ceux qui ne l’ont pas lu et ne le liront jamais. Et dans le même temps on peut se demander pourquoi le même journaliste qui chaque dimanche se met en avant et nous inflige son numéro de cabot, pour cette fois ne prend pas la place de l’invité au premier rang du spectacle radiophonique. C’est surement pas sous l’influence de Jean Lebrun, qui après des années d’excellence est devenu lui-même un gâcheur de radio et tueur de la parole des autres. Alors est-ce parce que Quenehen a un vrai sujet humain devant lui, pour une fois ? Tandis que l’info du dimanche même en tirant à mort sur le sensationnel, ça ne peut plus faire un vrai sujet, tout est usé alors il faut faire le clown, et toujours plus, pour relever le plat ?Je laisse méditer la-dessus qui le voudra. C’était juste un doute supplémentaire, ajouté à ce conseil d’écoute sur une radio qui donne si souvent envie de fuir.