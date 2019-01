Merci Yann pour la galerie… d'"affligeances" et d'avoir illustré "Toucher le fond",le meilleur slogan de Frédémar Rictel.



Ce forum n'étant pas dédié uniquement à la "science exacte de la radio qu'on entend" je me permettrai de donner un avis sur la "science pas exacte de ce qu'on entend pas" à savoir les gazouillis des communicants, de la dir com de Fc et de Rf. (A l'appui des images of course).



Forcément l'agence à appliqué sa recette à la commande de mettre en valeur certaines émissions et pas d'autres. Cette agence a t-elle écouté les émissions concernées ? Sans doute… tout en tenant compte de l'esprit dans lequel la chaîne voulait communiquer.



Prendre de la hauteur

Ça tombe (c’est le cas de le dire) vraiment mal. C’est semble t-il de très haut que M. Meyer regarde les choses ce qui pourrait être une qualité si les lunettes étaient adaptées.Dans le paysage (audiovisuel) dans lequel l’agence l’a « installé » il existe quand même d’autres ondes (positives et négatives) et la station Europain il a vraiment du mal à la repérer. Attendons dimanche pour voir (lire entendre)



Etonner l’esprit

Là on pouffe. Le personnage qui anime l’émission est vraiment trop lourd pour décoller.

On le voit bien la tête a gonflé et risque d’éclater comme une baudruche.



Humer l’air du temps

Marche arrière toute ! Le personnage qui anime l’émission va plonger.



Elever le débat

Ça ne devrait pas empêcher les prods de l’émission de se pencher (pas s’épancher), mais il leur faudrait pour cela un appareillage un peu moins sophistiqué. (À leur décharge en 40mn ça peut pas être très fluide)



Élargir son horizon

La table a beau être grande, l’horizon est restreint. Un pique-nique ou « le déjeuner sur l’herbe » donnerait du champ.



Aller au fond des sujets

Je préconise de commencer à 6h ya encore plus de chance pour toucher le fond … de la nuit.



En bon auditeur nous sommes bien obligé de constater les absentes (surtout) et les absents. Nous en parlerons bientôt (enfin ceux qui veulent !)