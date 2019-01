./...



Raymond Boudon, lui, vient de mourir. Sa sociologie a beaucoup à apprendre à l'homme curieux et cultivé du XXIe siècle, mais les producteurs de France Culture formés intellectuellement dans les années 80, en sont encore à délayer celle de Bourdieu et de ses épigones ; à condition encore qu'ils ne se soient pas réveillés de l'hypnose Bourdieusienne comme ont su le faire Lemieux ou Heinich.



En fin de compte c'est comme si France Culture avait jeté l'ancre dans une mer sociologique qui s'est solidifiée il y a 30 ans, une pensée qui était déjà en cours de glaciation quand elle a été exprimée, car elle ne dépasse que de peu le marxisme en étayant un peu plus sérieusement ce que ce dernier avait besoin de confirmer scientifiquement. En dehors de quoi elle n'apporte rien si ce n'est un ressassement qui, sous couvert de recherche, alimente la division sociale. Et ce ressassement imprègne France Culture, en se trouvant au coeur de son paradigme idéologique.



Pourtant à la même époque se créait en France une autre sociologie, celle de l'individualisme méthodologique où d'ailleurs Bourdieu lui-même avait fait quelques pas avant de la vouer aux gémonies, disons le temps de manipuler les indicateurs de la notoriété outre-atlantique. Car c'est celle-là, la sociologie de Boudon, de Crozier, qui a reçu la consécration scientifique internationale et non le post-marxisme de Bourdieu qui lui, connait la notoriété dans le monde militant. C'est la première des deux qui domine le jeu scientifique dans les revues académiques au fonctionnement des revues scientifiques (que ne suit pas Actes de la Recherche en Sciences Sociale). C'est celle-là qui est en phase avec la sociologie internationale, mais pas du tout avec la sociologie politiquement engagée, bien sûr, car elle ne milite que pour le credo scientifique : décrire, expliquer, comprendre.



Pourtant Sylvain Bourmeau accueille au plus une ou deux fois par an un sociologue dont la pensée soit seulement compatible (je n'ai même pas dit 'représentative') avec ce courant. A ce titre, La suite dans les idées n'est elle-même guère représentative de l'évolution de la recherche dans les sciences sociales. Munier et Noudelmann quoique tout aussi idéologiques et engagés, se montrent infiniment plus variés dans leurs choix. Il faut dire qu'eux n'ont pas 47 émissions à faire par an mais 235 pour l'un et un peu moins de 200 pour l'autre.



Ce faisant, Bourmeau entérine non un verdict scientifique ou disciplinaire, mais un verdict de notoriété : entre Boudon et Bourdieu, la bataille scientifique est gagnée par le premier, et la bataille de la notoriété dans le grand public est gagnée par le second. Par ironie, Bourmeau présente lui-même toujours la sociologie de Bourdieu comme "savante". Et l'ironie devient grinçante quand on constate que les rares sur France Culture à avoir rendu compte de la disparition de Boudon, l'ont présenté comme un anti-Bourdieu. Le poids de la notoriété du second semble induire qu'on ne peut pas présenter le premier sans dire ce qui les distingue (et là il faudrait dire : presque tout). C'est une nouvelle version de la défaite de la science devant l'opinion, et France Culture y aura participé à fond la caisse.