Noro Moralès : nombre d'entre nous l'ont adopté depuis les premières semaines du Voinche à Tout Arrive. Suffisait de couper DES LA FIN DE L'INDICATIF pour éviter les incroyables âneries du producteur. Sorry, Yannito, je vends la mèche : l'info est clairement donnée sur le site de l'émission TTA, cf onglet "Présentacheune";;;;



Hélas il n'en va pas de même du générique de fin de l'Eloge... ah la la (soupir... )



En d'autres temps et en un autre lieu qu'ici, j'avais cru pouvoir donner la réponse : Granados - Danse Esp. n°7. Valenciana. Je m'étais fié à la mémoire de mes esgourdes. Et puis après vérif : ben non. Oh, il y a quelque chose de ça : le rythme, la couleur. Peut-être un interprète un peu plus nerveux qu'Alicia DeLarrocha. Qu'en pensez-vous Agathe ?

Mais voila, j'ai écouté tout ce que j'avais en magasin, même des versions marimba ou kazoo imité de Paolo Conte. La 7ème, la Valenciana, finalement non, ça ne colle pas, ni pour la tonalité, ni pour la main gauche. Donc c'était pas ça, damn it !



Je suggère la piste Granados, quand même, parce qu'on n'en est peut-être pas si loin... En tous cas la couleur y est. Alors, peut-être un autre pièce du même Granados ? Ou bien une variation ? Ou un beau cadeau d'un improvisateur plus ou moins excité, plutôt côté moins (par exemple Thibaudet) que côté plus (disons Loussier) ?



Cela dit, j'ai une autre piste, celle de l'amateur qui baisse les bras : se tourner vers la station elle-même. Ca me permet de placer un couplet mi plaintif, mi reconnaissant : quand on demande ce genre de renseignement à un responsable d'émission ou à un assistant, soit on attend la réponse pendant 664 mois avant d'oublier. Soit on reçoit une réponse dans la demi-journée. Par exemple Cécile Gilly (merci à elle). Par exemple Anne-Laure Chanel : si vous entendez son nom à un générique de feuilleton, vous pouvez envoyer votre question sur l'indicatif musical : je parie que la réponse ne tardera guère (merci Anne-Laure, pour vos mails bien sympathiques !). Quant à ceux qui ne répondent jamais, je ne cite pas de nom, parce que des reproches et des critiques, on en écrit bien assez comme ça...



L. .