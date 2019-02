@Yann Sancatorze a écrit: Cet été, à la BBC, on pouvait entendre une émission sur les différentes voix de Dieu, selon le format court (trop court) qu'ils doivent utiliser, mais qui donne l'occasion d'entendre l'archevêque de Cantorbéry, le Dr Rowan Williams, qui est doté de la voix absolue, définitive, grave, remplie d'autorité et de bienveillance :

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01k9qbv Cet été, à la BBC, on pouvait entendre une émission sur les différentes voix de Dieu, selon le format court (trop court) qu'ils doivent utiliser, mais qui donne l'occasion d'entendre l'archevêque de Cantorbéry, le Dr Rowan Williams, qui est doté de la voix absolue, définitive, grave, remplie d'autorité et de bienveillance :

@Yann Sancatorze a écrit: Séparer la forme du fond? Pour ma part : impossible. Séparer la forme du fond? Pour ma part : impossible.

Tout à fait d'accord avec vous, Yann, et merci d'avoir signalé cette émission originale et stimulante.Le Dr Williams possède cette voix grave, large et sonore qui fait du bien, vous avez raison, et dont il dit qu'elle lui a valu d'être choisi pour interpréter Dieu dans des scènes médiévales autrefois. Mais également que cette voix grave, typique de la voix de Dieu au cinéma, n'est plus possible de nos jours dans cet emploi, car elle a été détournée ironiquement pour vendre de la bière ou autre chose dans des spots publicitaires radiophoniques. Une belle voix, oui, mais si elle devient une caricature ou un tic, non (n'est-ce pas Raphaël Enthoven...)" for example Lord Sacks believes the medium is at one with the message" (à 10'25" de l'émission "The voice of God).Eh bien, Yann, vous partagez donc le point de vue de Jonathan Henry Sacks, Baron Sacks, Chief Rabbi of the United Hebrew Congregations of the Commonwealth, interrogé dans cette très intéressante émission. Car si l'habit ne fait pas toujours le moine (ou l'archevêque), la voix et la façon de maîtriser la parole en disent beaucoup sur la manière d'aborder un sujet (à France Culture ou ailleurs)Le rabbin possède lui aussi une parole très claire, c'est d'ailleurs le propre des hommes d'Église et des théologiens d'avoir une langue claire, articulée, posée, car la transmission du Verbe est leur fonction principale. Du coup, sans vouloir envoyer tous les animateurs ricanants de France Culture au Séminaire, on pourrait peut-être leur mettre quelques discours de théologiens dans le lecteur MP3 qu'ils écoutent dans le métro parisien avant d'arriver à la station, au lieu de la play-list de Libé...).Le rabbin invité poursuit : "Eh bien c'est là qu'on voit que France Culture est bien loin du Divin (et du divin également) car la politique de la maison est aux antipodes de la voix qu'on ne peut entendre que si on l'écoute. La politique radiophonique actuelle de la chaîne, c'est au contraire de donner à entendre les voix sans qu'on ait besoin de les écouter.Remarquez, c'est peut-être parce qu'il ne vaut mieux pas les écouter attentivement...