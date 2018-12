Ce sujet est l'objet du forum, où il est traité de façon impressionniste, mais aussi en quelques endroits où on aimerait proposer des réflexions de synthèse. Ainsi du fil :Si on va chercher hors de ce forum, il sera difficile de trouver autre chose que des articles précis sur l'un ou l'autre point du programme : les chercheurs ne peuvent étudier qu'un objet précisément défini, et se sont donc penchés sur l'un ou l'autre métier, ou l'une ou l'autre tranche de l'audience, ou bien un genre d'émission ou encore une émission donnée ou même un aspect de cette émission. C'est la condition d'un travail recevable, et c'est donc très ciblé. Et contrairement à ce qu'on a vu pour la Télé, aucun journaliste ou historien ne semble avoir entrepris l'ouvrage d'ensemble que vous cherchez. L'article Wikipedia réunit les qualités et les défauts de cette encyclopédie en ligne : données historiques utiles, traces lourdes d'amateurisme fan et de militantisme, focalisation sur des points secondaires au détriment de l'essentiel comme le veut la sacro-sainte liberté d'intervention qui laisse libre cours à la dés-hiérarchisation de l'information. C'est un article à refondre entièrement et à écrire sérieusement. Je connais un imbécile qui s'en est mêlé et a aggravé les choses, comme tout ce qu'il a touché d'ailleurs. Etant à la fois moins imbécile et moins inconscient que lui, je me garde bien de toucher à cette page de la wiki.Pourtant la recherche bibliographique ne vous laissera pas bredouille : vous trouverez de nombreux éléments épars dans divers volumes dont le Dictionnaire de Robert Prot (clicker dessus dans notre menu de liens) est le plus riche, hélas les données intéressantes y sont dispersées au fil des notices. En revanche ou plutôt par contre, vous n'obtiendrez pas plus que quelques lignes squelettiques dans les ouvrages généralistes sur la radio en France (celui de Jean-Jacques Cheval, celui de René Duval), où Radio-France occupe une place réduite et France Culture une toute petite place dans cette place réduite.Il n'y aurait donc que le déjà fameux "France culture a 50 ans", dont la sortie a été célébrée à son de trompes dans la matinale du 21 juin. Ecrit à l'intérieur de la maison, il dira certainement plus de vérités et moins de bétises que n'importe quel baratin de militant... mais on peut être certain aussi que cet ouvrage est le porte-voix de Radio France comme la Pravda est la voix de Moscou. Quand on connait l'incapacité qu'a l'actuel France Culture de voir midi ailleurs qu'à sa porte, quand on voit que l'historien en chef repeint 5 fois par semaine l'histoire du monde à la couleur des idéaux moraux de son temps, (égalitarisme, anticolonialisme, écologisme, anti-économisme, sociologie de bazar), on est en droit de redouter un regard quelque peu déformé. Mais je reconnais ne faire là que procès d'intention. Cet ouvrage mériterait qu'on ouvre un fil de discussion. Ce qui demande d'être capable de lire la Pravda sans démissionner avant la 10e ligne.A part ça, on trouve ici et là des points de vue personnels, délibérément partiels. Par exemple il faut mentionner "Radio sauvage" d'Alain Veinstein, qui ne traite que de la conception de la radio que se fait Veinstein, mais qui la remet en perspective dans l'ORTF au moment de sa création, puis dans la suite de l'histoire. C'est très intéressant et riche.Hormis ces quelques références, il reste un ouvrage maintenant bien défraichi mais très éclairant : "Echec à Panurge", paru en avril 86. L'auteur en était le Directeur de Radio-France d'alors, un nommé Jean-Noël Jeanneney. On y trouve avec une honnêteté d'historien et de grand commis de l'Etat, un exposé de la problématique du service public. France Culture y occupe une place incertaine, pas toujours précisée dans le propos de l'auteur, qui préfère traiter de la radio en général ; toutefois le livre nous éclaire sur les missions et les moyens du service public. La suite de l'histoire a donné raison à Jeanneney en quelque sorte, puisque c'est le contraire de ses préconisations qui a été appliqué depuis Laure Adler, avec la baisse de qualité que nous constatons chaque jour.Un détail révélateur : le livre porte en sous-titre "L'audiovisuel public au service de la différence". La doctrine annoncée par Laure Adler en 1999 c'était "France Culture doit devenir une radio comme une autre". Génial, non ?