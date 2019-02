Nessie, j'ai été un peu révoltée au départ, par vos critiques sur le style du direct des "Pieds sur terre" et de "Sur les docks", parce que je trouve, comme vous, que ces émissions sont très bien faites, mais, contrairement à vous, cela ne me défrise pas qu'il y ait du "social";- a priori-

Mais, après y avoir beaucoup réfléchi, je trouve aussi, que ce n'est pas une bonne chose pour la plupart de ces gens qui y racontent leur vie et qu'effectivement, c'est humiliant. On ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a jamais de commentaires stupides du producteur ou de l'interviewer, comme il pourrait y en avoir dans certaines émissions de France inter ou d'autres radios. Il n'y a pas de commentaires stupides, mais pour beaucoup, leur existence, c'est pas de la tarte.

Or, quand on est dans des conditions difficiles (pauvreté,métier trop dur , maladie, problèmes psychologiques,etc, et des fois, tout en même temps), eh bien, on considère très humiliant d'être plaint et d'avoir ses problèmes exposés (sauf s'ils on a envie d'en tirer profit!)); En effet, quand on est dans la panade, on est occupé à lutter, à arriver à survivre et cela vous rend fier de soi (sauf si on est dépressif). On trouve que sa vie vaut la peine d'être vécue, même si elle ne permet pas de s'offrir des voyages au Maroc (puisqu'il parait qu'il n'y a rien de mieux) ou des vêtements de marque (idem) ou même de s'offrir des bouquins. Rien n'est plus exaspérant que ces gens qui vous trouvent malheureux, qui "prennent des airs", plus débilitant. Des fois, ça peut vous donner le coup de pied au derrière dont on a besoin, mais c'est rare .On a besoin d'être écouté par des proches ou amis ou psy, mais pas par tous les auditeurs de FC et, des fois, on n'a même pas besoin d'être écouté. ça dépend.

Sur le coup, cela doit leur faire du bien de raconter leur vie. Mais quelques jours plus tard?? c'est trop succinct ce qu'ils peuvent en dire en quelques minutes et le réveil doit être difficile.Même si l'effet miroir a son intérêt.

Je regrette donc, finalement aussi, ces beaux documentaires de FC, d'autrefois, où le producteur faisait un travail énorme de synthèse, de recherche .

Il arrive, malgré tout, que "Sur les docks" ou "les pieds sur terre" soient vraiment intéressants quand ils consacrent toute une semaine à un sujet. Je me souviens du sujet de l' "assistance sexuelle aux handicapés" en Suisse : est-ce qu'il n'y aurait pas eu des ricanements des présentateurs sur d'autres radios avec une telle émission?

Mais, en général, je n' écoute pas, je trouve ça ennuyeux.

Et puis, trop d'émissions veulent nous faire compatir et trop, c'est trop.

Même sur France inter, autrefois (années 70), il y avait de très bons documentaires.

Mais, il paraitrait que les gens veulent du direct...



Pour revenir à FC, c'est un régal quand on entend Colette Fellous .Elle aborde toutes sortes de sujets sans que ce soit jamais des tire-larmes.On aurait besoin de plus de conteurs-documentaristes.