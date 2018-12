Télérama lance l'enquête dans son numéro du 16 octobre, et c'est assez intelligemment fait :<< Faut-il regretter que la radio se donne à voir ? La chronique de François Rollin, hier matin sur France Inter (<<>>), nous a fait dresser l'oreille. Sans craindre de déplaire à ses employeurs, l'humoriste s'y est plaint d'être filmé pendant sa chronique. A quoi bon réaliser un plan fixe de sa prestation, disait-il, si l'image n'est pas belle, la réalisation inexistante et le protagoniste « tout vilain tout moche comme au naturel » ? Vue sous cet angle, la question se pose effectivement : que peut bien gagner la radio à faire de la mauvaise télé ?Résumer le débat à cette seule interrogation n'a cependant pas de sens. Aucune radio, que ce soit France Inter ou toute autre antenne publique ou privée, ne produit des images de ses studios dans le but d'abîmer son métier. La pratique est d'abord née d'une nécessité : celle de fournir aux chaînes de télévision une vidéo des interviews politiques du matin. Elle s'est poursuivie avec l'essor de la consommation de vidéos sur Internet, et le développement de l'usage des tablettes ou smartphones. « Puisque ces appareils sont dotés d'écrans, ç'aurait été dommage de se priver d'y glisser des images », plaidait Christophe Israël, le délégué aux nouveaux médias à France Inter, dans une enquête que nous avions réalisée l'année dernière.Alors que les utilisateurs de ces supports multimédia n'étaient que 4,2% en 2009, leur nombre s'élevait à 11,9% en 2013. La progression est encore plus nette chez les jeunes : en 2009, 11,3% des 13-24 ans écoutaient la radio sur un de ces appareils ; en 2013, la proportion était déjà montée à 26,4% (d'après une étude de Médiamétrie) ! Les radios devraient-elles tourner le dos à ces nouvelles pratiques de consommation, et refuser d'aller chercher le public où il se trouve ?Avant Mathieu Gallet, P-DG de Radio France, qui a fait de l'essor de la « radio filmée » l'un de ses chevaux de bataille, Jean-Luc Hees avait déjà clos le débat : comme Europe 1 et RTL, les studios de la Maison de la Radio devaient accueillir des caméras. Pas tellement pour les sommes d'argent que ces séquences, précédées de spots publicitaires, permettent d'engranger (les montants restent modestes), mais pour se rendre accessible au plus grand nombre. La gageure étant de ne pas pervertir le média radio… Une inquiétude qui taraude certains producteurs, journalistes et animateurs, mais aussi les auditeurs – comme le montrent les réactions à l'article consacré au billet de François Rollin.Et vous, que pensez-vous de la « radio filmée » ? Regardez-vous les matinales des radios généralistes, ou vous contentez-vous de les écouter ? Préférez-vous regarder une chronique sur Dailymotion ou Youtube, ou la réécouter en podcast ? A quel moment rattrapez-vous une séquence radio en la regardant sur votre ordinateur ou votre téléphone ? Trouvez-vous que le ton et l'attitude des présentateurs ont changé depuis qu'ils sont filmés ? Dites-nous quelles sont vos pratiques ! Nous attendons vos témoignages en commentaires ci-dessous ou par mail à web@telerama.fr . Nous publierons les plus pertinents. >>