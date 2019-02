Bonjour cher Vincent.Je ne chercherai pas à vous convaincre. Seulement à exposer mon point de vue, en l'occurrence différent. Ensuite viendront peut-être d'autres points de vue pour compléter les nôtres ? On peut l'espérer, non ? Car nous sommes gens de débat.Du mal sur L.A., vous en lirez ici, c'est inévitable. Mais si c'est du mal écrit honnêtement et de bonne foi, alors où est le problème ? D'ailleurs du bien, sur L.A vous en lirez aussi, et peut-être en provenance des mêmes. Espérons que ça ne vous fera pas taxer d'incohérence (je vous cite ou quasi) ceux de vos interlocuteurs dont le propos n'est pas unilatéral, simplement parce qu'ils prennent soin de faire la part des choses...Ainsi je me souviens d'une soirée de fou-rire où avait été listé en direct le bétisier d'une seule émission de l'Avventura. Soirée qui avait été suivie de posts des mêmes où l'on soulignait par ailleurs nombre des qualités de l'émission "L'avventura". Le professionalisme, la préparation, la mise en ondes, la connaissance du sujet. Alors : incohérence, ou tout simplement, discernement ?Dites moi cher Vincent, est-ce Laure Adler, qui vous a plu hier, ou bien (car à vous lire on a cette impression) est-ce Marceline Loridan bien mise en valeur dans une interview peut-être bien faite par Laure Adler ? Dans les deux cas, ça mérite de signaler un travail réussi. La critique est positive. Dans l'absolu hier soir j'étais client pour Hors-Champs. Certes je n'apprécie guère les personnages consensuels obligés, fourgues des bons sentiments de l'air du temps et donc dispensateurs de discours archi-prévus, ces intouchables comme Stéphane Hessel ou Marcelline Loridan. Et je crois que la station nous a bien assez saturés avec l'exploitation des grands malheurs que sont les camps, massacres, jénaucides, catastrophes. Mais comme j'apprécie sans réserve une certaine qualité de témoignages humains, alors non seulement je les supporte les souvenirs de ML, mais encore j'en demande. Et puis, "Chronique d'un été" a longtemps été ma bible cinéma, alors ...Quel est le problème de Laure Adler, ou plutôt le problème qu'elle pose à certains auditeurs ? Réponse : son style de questionnement dans l'interview, toute marquée par l'approche émotionnelle focalisée sur les sujets obligés de l'air du temps, et les lunettes de la morale. Résultat : des questions usées jusqu'à la fibres, archi-rebattues, téléphonées, toujours sur le même mode de l'émotion. Des questions-cliché. Les mêmes, d'ailleurs, dont usait et abusait Brigitte Lefevre il ya peu. A croire qu'il existe un bréviaire. Exemple ["Qu'avez-vous ressenti quand... + évocation d'un moment important]. Hier j'étais plutôt client de Hors-Champs. J'ai coupé dès que j'ai entendu la question "qu'avez vous ressenti quand vous avez débarqué sous la schlague dans le camp de concentration ?" (à peu-près).Sur une chaine où l'art de l'interview a été porté à ses sommets, de Jean Amrouche à Alain Veinstein en passant par Francesca Piolot ou le meilleur Jean Lebrun, eh bien voyez-vous, d'entendre poser encore et toujours les mêmes questions tirées d'un bréviaire simplet, c'est peut-être ça le second étage du problème que nous pose France Culture : même quand il y a de la culture, même quand le sujet est respectable, même quand la bonne volonté est patente, il arrive (souvent, pour ma part) qu'on coupe, tout simplement, parce que c'est fait dans un esprit incroyablement niais et en cédant à toutes les facilités. Facilité, niaiserie dans le traitement de la culture : on reconnait la question de la qualité, question difficile et soumise aux pièges de la subjectivité. C'est le second étage de la critique, et il reviendra dans d'autres fils, dans la suite des débats de fonds sur ce que propose FC à ses auditeurs.Cordialement