Peut-être est-ce manque d'inspiration ? En tous les cas, beaucoup detournent autour du même sujet, avec ces derniers temps « Je suis ou non Charlie » et ceux qui ne le sont pas sont des anti-Français. Vision légèrement étriquée des choses.Dans le numéro du 03 10 (suivi le 10 10 d'un autre sur le même sujet ou presque) intitulé Situation de la France (le titre vague fait fureur, même à) on entend : [son mp3="https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cruiser-production/static/culture/sons/2015/10/s40/RF_3A79C19D-E586-47E4-9AAF-D0F6169F48AD_GENE.MP3" debut="00:00" fin="05:58"]Finkielkraut n'aurait pas un bon livre à nous recommander ? Je me souviens d'un excellent numéro sur Edith Wharton et un autre mémorable sur Jan Zabrana.