La Nuit rêvée de Valérie Mréjen, Par Mathilde Wagman00:00 - 00:41La Nuit rêvée de Valérie Mréjen - Entretien 1/3 (1ère diffusion : 03/12/2017) Par Mathilde Wagman - Avec Valérie Mréjen - Réalisation Virginie Mourthé00:41 - 01:26Du jour au lendemain - Chantal Akerman pour son livre "Une famille à Bruxelles" (1ère diffusion : 19/03/1999) Par Alain Veinstein - Avec Chantal Akerman - Réalisation Bernard Treton01:26 - 01:46Comme il vous plaira - Marguerite Duras et les enfants (1ère diffusion : 02/04/1967) Par Jacques Floran - Avec Marguerite Duras et plusieurs enfants - Réalisation Georges Godebert01:46 - 02:46Préface à une vie d'écrivain - Alain Robbe-Grillet : -1 : Entretien avec Bernard Comment, -2/25 : Le principe d'incertitude (1ère diffusion : 28 et 29/07/2003) Par Alain Robbe-Grillet - Avec Alain Robbe-Grillet et Bernard Comment - Réalisation Bruno Sourcis02:46 - 03:31Microfilms - Raymond Depardon et Claudine Nougaret pour "Urgences" (1ère diffusion : 27/03/1988) Par Serge Daney - Avec Raymond Depardon et Claudine Nougaret - Réalisation Pierrette Perrono03:31 - 03:59La Nuit rêvée de Valérie Mréjen - Entretien 2/3 (1ère diffusion : 03/12/2017) Par Mathilde Wagman - Avec Valérie Mréjen - Réalisation Virginie Mourthé03:59 - 04:59Les Regardeurs - Tentative de l'impossible (1928), de René Magritte (1ère diffusion : 30/10/2016) Par Jean de Loisy et Sandra Adam - Avec Gloria Friedmann et Bernard Marcadé - Réalisation Franck Lilin04:59 - 05:29Les pieds sur terre - L'homme aux mille visages (1ère diffusion : 02/02/2017) Par Sonia Kronlund - Réalisation Emmanuel Geoffroy05:29 - 06:49Surpris par la nuit - Les fantômes de l'opéra, Frederick Wiseman ou Les Scènes de la vie américaine 1/2 (1ère diffusion : 16/04/2008) Par Hélène Frappat - Avec Frederick Wiseman, Marie-Claude Treilhou, Claire Doyon et Eric Chauvier - Réalisation Angélique Tibau06:49 - 06:59La Nuit rêvée de Valérie Mréjen - Entretien 3/3 (1ère diffusion : 03/12/2017) Par Mathilde Wagman - Avec Valérie Mréjen - Réalisation Virginie MourthéNuit du dimanche 03 au lundi 04 décembre 201700:01 - 03:01Les voix de l'Amérique - Moments d'une génération 1945-1973 (1ère diffusion : 10/03/2003) Par Louis-Charles Sirjacq - Avec Jean-Jacques Lebel, Claude Pélieu, Jim Haynes, Tom Hayden et Matt Ross - Avec les voix de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, Allan Watts, Abbie Hoffmann, Timothy Leary et Jerry Rubin - Réalisation Jean-Jacques Vierne03:01 - 04:01Concordance des temps - La Catalogne, toujours dissidente : jusqu'où ? (1ère diffusion : 05/10/2013) Par Jean-Noël Jeanneney - Avec Benoît Pellistrandi, Pierre Vilar, Josep Palau I Fabre et Francesc Macia – Réalisation Patrick Molinier04:02 - 04:30Une Histoire particulière 1/2 : Un récit documentaire en deux parties - Multidiffusion du samedi 02/12/201704:30 - 04:59Une Histoire particulière 2/2 : Un récit documentaire en deux parties - Multidiffusion du dimanche 03/12/2017Nuit du lundi 04 au mardi 05 décembre 201700:01 - 00:31Entretiens avec James Baldwin 1/5 (1ère diffusion : 09/06/1975) Par Eric Laurent - Avec James Baldwin00:31 - 01:31Soyez les bienvenus 3/51 : Bourvil (1ère diffusion : 23/01/1959) Par Marcel Dynine - Avec Bourvil, Maria Lerma, Ricet Barrier, Jean-Albert Grégoire et Francis Lemarque. Avec les voix d'Annie Cordy, Fernand Raynaud et Georges Brassens - Réalisation Albert Riéra01:31 - 04:01Les cris des eaux mortes (1ère diffusion : 19/08/1979) Par Madeleine Ricaud - Réalisation Marie-Dominique Arrighi04:02 - 04:55LSD, La série documentaire - Multidiffusion du lundi 04/12/2017 Coordination : Perrine KervranNuit du mardi 05 au mercredi 06 décembre 201700:01 - 00:31Entretiens avec James Baldwin 2/5 (1ère diffusion : 10/06/1975) Par Eric Laurent - Avec James Baldwin00:31 - 00:56Oeuvres et chefs d'oeuvre en France - Le Musée du Louvre, trois autoportraits de Rembrandt (1ère diffusion : 08/08/1979) Par François Leyritz - Avec Patrick Geneva00:56 - 02:26Nuits magnétiques - Le désarroi du professeur Robert Musil (1ère diffusion : 18/02/1981) Par Olivier Biegelmann - Avec Martin Flinker, Georges Schlosser, Jacques Bouveresse, Marie-Louise Roth et Pierre-Yves Pétillon - Réalisation Mehdi El Hadj02:26 - 04:01Le film de la Duchesse de Langeais (1ère diffusion : 20/05/1950 Chaîne Nationale) D'Honoré de Balzac - Adaptation Jean Giraudoux - Musique originale Jean-Jacques Grunenwald - Réalisation Raymond Rouleau - Mise en Ondes Pierre-Christian Renard04:02 - 04:56Documentaire / La fabrique de l'histoire - Multidiffusion du mardi 05/12/2017 Par Emmanuel LaurentinNuit du mercredi 06 au jeudi 07 décembre 201700:01 - 00:36Entretiens avec James Baldwin 3/5 (1ère diffusion : 11/06/1975) Par Eric Laurent - Avec James Baldwin00:36 - 03:01Atelier de Création Radiophonique - Pas à Pas (1ère diffusion : 03/12/1978) Par Andrew Orr - Avec Jacques Lacarrière, Kenneth White, Pierre Lieutaghi, Jacques Lecoq, Jacques Lesage de la Haye et Olivier Kaeppelin - Réalisation Marie-Dominique Arrighi03:01 - 04:26Un homme une oeuvre - Sempé (1ère diffusion : 11/04/1968) Par Jacques Floran - Avec Sempé, Rosy Varte, Michel Creton, Jacques Rouland, Françoise Giroud et Roland Cahen - Réalisation Claude Mourthé04:27 - 04:56Les Pieds sur terre - Multidiffusion du mercredi 06/12/2017 Productrice-coordinatrice : Sonia KronlundNuit du jeudi 07 au vendredi 08 décembre 201700:01 - 00:36Entretiens avec James Baldwin 4/5 (1ère diffusion : 12/06/1975) Par Eric Laurent - Avec James Baldwin00:36 - 01:11Un crime inéluctable (1ère diffusion : 23/05/1959 Chaîne Nationale) D'Oscar Wilde- Adaptation Julien Sarre - Réalisation Arlette Dave01:11 - 04:11Les samedis de France Culture - Alfred Jarry (1ère diffusion : 13/10/1973) Par Georges Charbonnier04:11 - 04:26Heure de culture française - Du temps qu'ils étaient écoliers, 10 : Marcel Proust, disciple de Darlu (1ère diffusion : 04/12/1962 France 3 Nationale) Par Aimé Dupuy04:27 - 04:56Les Pieds sur terre - Multidiffusion du jeudi 07/12/2017 Productrice-coordinatrice : Sonia KronlundNuit du vendredi 08 au samedi 09 décembre 201700:01 - 00:31Entretiens avec James Baldwin 5/5 (1ère diffusion : 13/06/1975) Par Eric Laurent - Avec James Baldwin00:31 - 02:46Atelier de Création Radiophonique - Des ronds dans l'onde (1ère diffusion : 01/06/1980) Par Colette Fellous et René Farabet - Avec Raoul Ruiz, Jacques d’Arès, Claude Itzykson, Pierre Lamaison, Eva Meyerovitch, Jean Thibaudeau, George et Rosy, Jean Guizerix, Wilfride Piollet, Jean-Louis Schefer, Jacqueline Risset, Edmond Jabès, Brice Lalonde, Zéno Bianu, Culbuto, Jean-Noël Vuarnet et Edmée Jeanne02:46 - 04:16Surpris par la nuit - Ernest Pignon-Ernest, à hauteur d'homme (1ère diffusion : 19/10/2005) Par Elisabeth Couturier - Avec Ernest Pignon-Ernest, Pascal Convert et Marie-José Mondzain - Réalisation Ghislaine David04:16 - 04:56Chemins de la connaissance - Questions autour de l'alexandrin 1/3 : 1- Raison d'un succès ?, 2- Dire l’alexandrin (1ère diffusion : 20 et 21/04/1992) Par Françoise Lebrun - Avec Jean-Loup Rivière, Jacques Roubaud, Claude Duneton, François Régnault et Gisèle Casadesus - Réalisation Jacques Taroni04:56 - 05:56A voix nue - Chantal Thomas 1/3 : -1 : Une enfance au bord de la mer, -2 : Une étudiante libre dans les cafés de Bordeaux et sous les toits de Paris (1ère diffusion : 04 et 05/11/2013) Par Perrine Kervran - Avec Chantal Thomas - Réalisation Charlotte Roux